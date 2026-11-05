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Les MidTerms 2026, premières élections de l’ère IA et de la faille spatio temporelle qui s’est installée entre Américains

Pendant que la Silicon Valley et les marchés boursiers propulsent l’économie américaine au XXIIᵉ siècle à coups d’investissements record dans l’IA, des dizaines de millions de ménages restent englués dans les urgences matérielles du siècle dernier. Entre indicateurs macroéconomiques insolents de santé et étouffement du quotidien face aux prix du logement ou de l'alimentation, les élections de mi-mandat de 2026 marquent le réveil d'une démocratie fracturée par le temps : d'un côté la rentabilité fulgurante du futur, de l'autre la facture d'un présent devenu inaccessible.