MADE IN USA
5 novembre 2026
Les MidTerms 2026, premières élections de l’ère IA et de la faille spatio temporelle qui s’est installée entre Américains
Pendant que la Silicon Valley et les marchés boursiers propulsent l’économie américaine au XXIIᵉ siècle à coups d’investissements record dans l’IA, des dizaines de millions de ménages restent englués dans les urgences matérielles du siècle dernier. Entre indicateurs macroéconomiques insolents de santé et étouffement du quotidien face aux prix du logement ou de l'alimentation, les élections de mi-mandat de 2026 marquent le réveil d'une démocratie fracturée par le temps : d'un côté la rentabilité fulgurante du futur, de l'autre la facture d'un présent devenu inaccessible.
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Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).