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Une personne vote lors des élections de mi-mandat dans un bureau de vote, le jour du scrutin, à Arlington (Virginie), le 3 novembre 2026.
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5 novembre 2026

Les MidTerms 2026, premières élections de l’ère IA et de la faille spatio temporelle qui s’est installée entre Américains

Pendant que la Silicon Valley et les marchés boursiers propulsent l’économie américaine au XXIIᵉ siècle à coups d’investissements record dans l’IA, des dizaines de millions de ménages restent englués dans les urgences matérielles du siècle dernier. Entre indicateurs macroéconomiques insolents de santé et étouffement du quotidien face aux prix du logement ou de l'alimentation, les élections de mi-mandat de 2026 marquent le réveil d'une démocratie fracturée par le temps : d'un côté la rentabilité fulgurante du futur, de l'autre la facture d'un présent devenu inaccessible.

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MOTS-CLES

Etats-Unis , midterms , IA , Intelligence Artificielle , Donald Trump , coût de la vie , investissements , marchés boursiers

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata
Maître de Conférences à la Faculté de Droit d'Aix Marseille Université

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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Antony Dabila

Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).