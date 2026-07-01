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EFFET MIROIR

1 juillet 2026

Midterms : 15 ans après les Républicains, les Démocrates sont à leur tour confrontés à une rébellion à la Tea Party

À l’approche des élections de mi-mandat (Midterms), le Parti démocrate américain traverse une crise de sédition interne qui rappelle, par ses dynamiques de pouvoir, la révolte du Tea Party républicain d'il y a quinze ans. Partout dans le pays, des candidats socialistes et des outsiders bousculent l'establishment lors des primaires. Cette fracture profonde entre la technocratie de Washington et la base électorale menace de paralyser le futur Congrès.

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MOTS-CLES

Etats-Unis , Politique , démocrate , Washington , midterms , Républicains

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Eric Branaa
Spécialiste des Etats-Unis - IRIS

Jean-Eric Branaa est spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l’université Assas-Paris II. Il est chercheur au centre Thucydide. Son dernier livre s'intitule Kamala Harris, l'Amérique du futur (Nouveau Monde éditions, collection Chronos, poche, 2024). Il est également l'auteur de Hillary, une présidente des Etats-Unis (Eyrolles, 2015), Qui veut la peau du Parti républicain ? L’incroyable Donald Trump (Passy, 2016), Trumpland, portrait d'une Amérique divisée (Privat, 2017), 1968: Quand l'Amérique gronde (Privat, 2018), Et s’il gagnait encore ? (VA éditions, 2018), Joe Biden : le 3e mandat de Barack Obama (VA éditions, 2019), la biographie de Joe Biden (Nouveau Monde, 2020) et Géopolitique des Etats-Unis (Puf, 2022). 

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