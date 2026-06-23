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POLITIQUEMENT CORRECT

23 juin 2026

Merkel, Merz et le mythe du compromis : comment l’élite allemande a confondu consensus et censure

Ce n’est pas le compromis, mais l’évitement — voire la suppression — du débat critique qui se trouvait au cœur du style de gouvernement technocratique incarné par Merkel et ses successeurs.

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MOTS-CLES

Allemagne , Angela Merkel , Friedrich Merz , censure , liberté d'expression , consensus , Politique , compromis , centrisme , CDU , droite

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Sabine Beppler-Spahl

Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.