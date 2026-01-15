©
Un magasin Leclerc. (Image d'illustration)
AGRICULTURE, DISTRIBUTION ET FAUX-SEMBLANTS
15 janvier 2026
Mercosur : la grande distribution se joint au bal des Tartuffes cherchant à faire oublier ses propres pratiques
Derrière les prises de position vertueuses de la grande distribution sur le Mercosur se joue un affrontement bien plus profond : communication opportuniste, démagogie médiatique et incapacité française à regarder en face la question centrale de la compétitivité agricole.
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
Philippe Goetzmann préside l'agence conseil Philippe Goetzmann &, qui accompagne les entreprises dans la transformation du retail, les évolutions de la filière alimentaire et l'émergence de l'économie servicielle.
Il est administrateur de Ferrandi et de ESCP, préside la commission commerce de la CCI Paris Ile-de-France et est membre de l'Académie d'Agriculture de France.
