Mercosur : la grande distribution se joint au bal des Tartuffes cherchant à faire oublier ses propres pratiques

Philippe Goetzmann préside l'agence conseil Philippe Goetzmann &, qui accompagne les entreprises dans la transformation du retail, les évolutions de la filière alimentaire et l'émergence de l'économie servicielle.

Il est administrateur de Ferrandi et de ESCP, préside la commission commerce de la CCI Paris Ile-de-France et est membre de l'Académie d'Agriculture de France.