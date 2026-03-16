POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une personne désigne du doigt une page du site web Marinetraffic qui montre le trafic de bateaux commerciaux à la limite du détroit d'Ormuz, près des côtes iraniennes, le 4 mars 2026.
See image caption
See copyright

ATLANTICO BUSINESS

16 mars 2026

Le blocage du détroit d’Ormuz ne provoquera pas une guerre mondiale, mais un bouleversement de l’ordre mondial

Le risque de guerre mondiale est peu probable, parce que l’histoire nous montre que, depuis près d’un siècle, les marchés ont toujours eu la force d’empêcher la guerre et d’imposer une organisation géopolitique du monde différente. À bout d’explications, les géopoliticiens modernes finissent toujours par convenir qu’aujourd’hui la crise finit par rendre les peuples intelligents.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Détroit d'Ormuz , pétrole , Iran , Etats-Unis , marchés

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1Entre guerre en Iran et troubles à Moscou, les grosses contrariétés de Vladimir Poutine
2En janvier, le déficit commercial de la France est tombé au plus bas depuis 15 ans, mais voilà pourquoi cela ne va pas durer
3La réduction du nucléaire en Europe, une faute stratégique… soigneusement orchestrée par des lobbys qui avaient beaucoup à y gagner
4Surveillance et Big Tech : et si nous assistions à l’émergence d’un nouveau complexe militaro-industriel pour le 21e siècle ?
5Voilà ce que pensent vraiment des Arabes les enfants de la bourgeoisie de gauche (et c’est un Français d’origine étrangère qui vous le dit)
6Faut-il être poli avec son IA ? Les termes de la réponse risquent de vous surprendre
7Ce bain de sang que le régime castriste risque d'infliger aux Cubains face à la révolte