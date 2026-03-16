ATLANTICO BUSINESS
16 mars 2026
Le blocage du détroit d’Ormuz ne provoquera pas une guerre mondiale, mais un bouleversement de l’ordre mondial
Le risque de guerre mondiale est peu probable, parce que l’histoire nous montre que, depuis près d’un siècle, les marchés ont toujours eu la force d’empêcher la guerre et d’imposer une organisation géopolitique du monde différente. À bout d’explications, les géopoliticiens modernes finissent toujours par convenir qu’aujourd’hui la crise finit par rendre les peuples intelligents.
4 min de lecture
MOTS-CLESDétroit d'Ormuz , pétrole , Iran , Etats-Unis , marchés
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.