SPORT
27 mai 2026
Ce que les amateurs peuvent apprendre des athlètes de haut niveau qui peinent à suivre des routines de récupération
Même les athlètes de haut niveau négligent les étirements : ce que les amateurs peuvent apprendre des élites qui peinent à suivre des routines de récupération.
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MOTS-CLESsport , Athletique , entrainement
THEMATIQUESStyle de vie
A PROPOS DES AUTEURS
Iwan Rowlands
Assistante de recherche principale à l'Institut gallois des sciences de la performance, Université du Pays de Galles du Sud
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A PROPOS DES AUTEURS
Iwan Rowlands
Assistante de recherche principale à l'Institut gallois des sciences de la performance, Université du Pays de Galles du Sud