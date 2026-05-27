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SPORT

27 mai 2026

Ce que les amateurs peuvent apprendre des athlètes de haut niveau qui peinent à suivre des routines de récupération

Même les athlètes de haut niveau négligent les étirements : ce que les amateurs peuvent apprendre des élites qui peinent à suivre des routines de récupération.

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MOTS-CLES

sport , Athletique , entrainement

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Iwan Rowlands
Assistante de recherche principale à l'Institut gallois des sciences de la performance, Université du Pays de Galles du Sud

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