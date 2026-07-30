POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des bénévoles prêtent main-forte aux pompiers pour lutter contre un feu de forêt à Lanton, le 29 juillet 2026, alors que des incendies ravagent la Gironde, dans le sud-ouest de la France.
See image caption
See copyright

SCOTCHES A NOS ECRANS

30 juillet 2026

Méga-incendies de Gironde : ce désir latent de la catastrophe que nous n’osons pas nous avouer

Des incendies géants en Gironde au séisme qui a frappé le Japon mardi, certaines catastrophes nous captivent au point de nous empêcher de détourner le regard. Pourquoi ces images nous fascinent-elles autant ? Entre empathie, angoisse et besoin irrépressible de comprendre ce qui se joue sous nos yeux, notre cerveau révèle une mécanique aussi universelle que dérangeante.

Photo of Jean-Sébastien Ferjou
Photo of Pascal Neveu
Jean-Sébastien Ferjou Go to Jean-Sébastien Ferjou pageetPascal Neveu Go to Pascal Neveu page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Gironde , Japon , feux , catastrophes , incendies , tremblements de terres , planète , écrans

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

Pascal Neveu image
Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).