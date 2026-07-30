SCOTCHES A NOS ECRANS

Méga-incendies de Gironde : ce désir latent de la catastrophe que nous n’osons pas nous avouer

Des incendies géants en Gironde au séisme qui a frappé le Japon mardi, certaines catastrophes nous captivent au point de nous empêcher de détourner le regard. Pourquoi ces images nous fascinent-elles autant ? Entre empathie, angoisse et besoin irrépressible de comprendre ce qui se joue sous nos yeux, notre cerveau révèle une mécanique aussi universelle que dérangeante.