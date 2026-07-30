SCOTCHES A NOS ECRANS
30 juillet 2026
Méga-incendies de Gironde : ce désir latent de la catastrophe que nous n’osons pas nous avouer
Des incendies géants en Gironde au séisme qui a frappé le Japon mardi, certaines catastrophes nous captivent au point de nous empêcher de détourner le regard. Pourquoi ces images nous fascinent-elles autant ? Entre empathie, angoisse et besoin irrépressible de comprendre ce qui se joue sous nos yeux, notre cerveau révèle une mécanique aussi universelle que dérangeante.
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MOTS-CLESGironde , Japon , feux , catastrophes , incendies , tremblements de terres , planète , écrans
THEMATIQUESFrance
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).