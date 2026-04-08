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Des athlètes participent à un tournoi de la Fédération internationale de fitness et de culturisme (IFBB) en Arménie, le 25 mai 2025. Image d'illustration
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EXPLICATIONS

8 avril 2026

Masculinisme : voilà pourquoi Netflix et Louis Theroux surestiment lourdement l’influence réelle de la manosphère sur les jeunes hommes

Si la misogynie performative est omniprésente dans la manosphère, l’attrait principal pour les jeunes hommes reste le besoin de donner un sens à leur existence.

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MOTS-CLES

masculinité toxique , Féminisme , Netflix , Louis Theroux , manosphère , réseaux sociaux , misogynie , jeunesse

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

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