EXPLICATIONS
8 avril 2026
Masculinisme : voilà pourquoi Netflix et Louis Theroux surestiment lourdement l’influence réelle de la manosphère sur les jeunes hommes
Si la misogynie performative est omniprésente dans la manosphère, l’attrait principal pour les jeunes hommes reste le besoin de donner un sens à leur existence.
7 min de lecture
MOTS-CLESmasculinité toxique , Féminisme , Netflix , Louis Theroux , manosphère , réseaux sociaux , misogynie , jeunesse
THEMATIQUESSociété
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
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Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).