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Des députés après le vote d'une loi à l'Assemblée nationale, à Paris, le 13 octobre 2026.
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PANNE LEGISLATIVE

16 octobre 2026

Malgré des cyber attaques en série, les députés ne trouvent pas le temps de voter la loi NIS2 pour protéger la France

En quelques jours, des pirates ont fait chauffer les frigos de centaines de supermarchés et saturé la plateforme de vote de la primaire socialiste. Cet été, une cascade de fuites a frappé la DGFiP. Pendant ce temps, le texte qui doit transposer la directive européenne NIS 2, attendu depuis octobre 2024, a de nouveau été retiré de l’ordre du jour de l’Assemblée. Bruxelles a déjà saisi la justice européenne.

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MOTS-CLES

cyberattaques , Piratage , vol de données , Intelligence Artificielle , OpenAI , législation , Modération , loi NIS2 , députés , assemblée nationale , Vote , démocratie , France , pirates informatiques , Chine , Russie , europe

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A PROPOS DES AUTEURS
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Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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