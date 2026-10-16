PANNE LEGISLATIVE

Malgré des cyber attaques en série, les députés ne trouvent pas le temps de voter la loi NIS2 pour protéger la France

En quelques jours, des pirates ont fait chauffer les frigos de centaines de supermarchés et saturé la plateforme de vote de la primaire socialiste. Cet été, une cascade de fuites a frappé la DGFiP. Pendant ce temps, le texte qui doit transposer la directive européenne NIS 2, attendu depuis octobre 2024, a de nouveau été retiré de l’ordre du jour de l’Assemblée. Bruxelles a déjà saisi la justice européenne.