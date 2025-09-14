Mais comment en sommes-nous arrivés à ce que plus de 50% des calories produites par l’agriculture sur la planète n’atteignent pas nos assiettes ?

André Heitz est ingénieur agronome et fonctionnaire international du système des Nations Unies à la retraite. Il a servi l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Dans son dernier poste, il a été le directeur du Bureau de coordination de l’OMPI à Bruxelles.