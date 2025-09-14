Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 6 au 12 septembre

Environnementil y a 4 heures
Un agriculteur pulvérise son champ de betteraves avec des produits phytosanitaires le 3 septembre 2013 à Godewaersvelde, dans le nord de la France.
Un agriculteur pulvérise son champ de betteraves avec des produits phytosanitaires le 3 septembre 2013 à Godewaersvelde, dans le nord de la France. © PHILIPPE HUGUEN / AFP
Production agricole

Mais comment en sommes-nous arrivés à ce que plus de 50% des calories produites par l’agriculture sur la planète n’atteignent pas nos assiettes ?

Malgré une production agricole suffisante pour nourrir 15 milliards de personnes, plus de la moitié des calories cultivées dans le monde ne parviennent jamais jusqu'à nos assiettes, selon une étude de chercheurs américains. Entre alimentation animale, biocarburants et usages industriels, une part croissante de la production est détournée de l'alimentation humaine directe.

avec André Heitz
author imageAndré Heitz

André Heitz est ingénieur agronome et fonctionnaire international du système des Nations Unies à la retraite. Il a servi l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Dans son dernier poste, il a été le directeur du Bureau de coordination de l’OMPI à Bruxelles.

Voir la bio »

Mais comment en sommes-nous arrivés à ce que plus de 50% des calories produites par l’agriculture sur la planète n’atteignent pas nos assiettes ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés