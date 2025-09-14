Environnementil y a 4 heures
Production agricole
Mais comment en sommes-nous arrivés à ce que plus de 50% des calories produites par l’agriculture sur la planète n’atteignent pas nos assiettes ?
Malgré une production agricole suffisante pour nourrir 15 milliards de personnes, plus de la moitié des calories cultivées dans le monde ne parviennent jamais jusqu'à nos assiettes, selon une étude de chercheurs américains. Entre alimentation animale, biocarburants et usages industriels, une part croissante de la production est détournée de l'alimentation humaine directe.