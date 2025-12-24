POLITIQUE
L'ancien Premier ministre italien Mario Draghi prononce un discours lors d'une session plénière du Parlement européen à Strasbourg, le 17 septembre 2024, pour présenter son plan visant à renforcer la compétitivité de l'Europe. (Image d'illustration)

©

L'ancien Premier ministre italien Mario Draghi prononce un discours lors d'une session plénière du Parlement européen à Strasbourg, le 17 septembre 2024, pour présenter son plan visant à renforcer la compétitivité de l'Europe. (Image d'illustration)

ATLANTICO BUSINESS

24 décembre 2025

Allo Mario Draghi ? Les milieux économiques européens rêvent de voir partir Ursula von der Leyen

Une majorité d'hommes d'affaires, de banquiers et d'économistes en Europe plaident pour le départ d'Ursula von der Leyen de la présidence de la Commission européenne et préconisent son remplacement par Mario Draghi.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Mario Draghi , Union Européenne , Ursula Von Der Leyen , BCE , FMI , présidence de l'Union européenne

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

