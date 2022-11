Quand exactement faudra-t-il augmenter les salaires ?

Atlantico : Cette semaine en meeting à Clermont-Ferrand afin de lancer la campagne des insoumis contre la vie chère, Jean-Luc Mélenchon a défendu, pour protéger le pouvoir d’achat des Français le blocage des prix et l’augmentation des salaires ». Ces mécanismes d’action sont-ils judicieux actuellement ?

Charles Wyplosz : La hausse des salaires devra arriver, en son temps, pas maintenant. En revanche, le blocage des prix, cela n’a jamais marché. C’est de la paresse intellectuelle que de dire qu’en cas d’inflation on bloque les prix. Les Argentins sont les spécialistes du blocage des prix et des recordman de l’inflation.

Pourquoi n’est-ce pas le bon moment pour augmenter les salaires ?

D’abord car une grande partie des employés n’ont pas souffert de baisse du pouvoir d’achat grâce aux boucliers et autres mesures, coûteuses, que le gouvernement a mis en place pour réduire la pression sur les prix. Augmenter les salaires quand il n’y a pas de perte de pouvoir d’achat n’est pas très cohérent. Mais il y en aura quand les boucliers cesseront. C’est à ce moment-là qu’on devra se poser la question de la hausse des salaires et de l’absorption de ce qui est en train d’arriver. La deuxième raison est que lorsque les salaires augmentent les prix augmentent, dans une boucle prix salaire qui nourrit l’inflation et n’est pas propice au pouvoir d’achat. Puisque la France a choisi la stratégie des boucliers, elle a une inflation plus faible qu’ailleurs, ce qui lui octroie un avantage compétitif. Tant qu’ils n’ont pas été levés, c’est dommage de lancer cette spirale inflationniste qui nous sera pratique en période de récession.

La stratégie de la France est-elle bonne jusqu’à présent ?

L’idée de protéger les foyers à revenus faibles est une bonne idée, il y a un aspect de justice qui évite les tensions sociales trop fortes. Le problème est que les boucliers sont souvent mal ciblés, c’est notamment le cas de celui de l’essence. Ce manque de ciblage coûte cher et a une efficacité limitée car il protège des gens qui n’en ont pas besoin. Mais tout ce qui peut éviter les disruptions sociales dans une période comme celle-ci, est une bonne chose.

La perspective d’un dividende salarié a-t-elle une pertinence ?

C’est une bonne idée car un certain nombre d’entreprises sont au bon endroit au bon moment et engrangent des profits spectaculaires. Ils se ressentent dans les bonus des patrons et pas dans les salaires, ce qui crée un sentiment d’injustice. Il faut donc trouver un mécanisme pour rassurer les salariés. Et c’est infiniment mieux que d’augmenter les salaires ce qui plomberait les entreprises quand les profits s’effondrent.

Quand exactement faudra-t-il augmenter les salaires ?

Quand les boucliers vont disparaître, il y aura des pertes de pouvoir d’achat pour les salariés. Celles-ci sont inabordables au vu du niveau des prix. La grande difficulté vient du fait que l’inflation vient en grande majorité de la hausse des prix de l’énergie. Il n’est pas sûr qu’ils redescendent ce qui fait que les pays importateurs doivent donner du pouvoir d’achat aux pays producteurs. La question qui se pose est comment se répartit la charge entre les pays. La question des hausses de salaires doit être négociée dans chaque entreprise. Je sais qu’il est naïf de vouloir des négociations de bonne foi, mais ce devrait être le postulat de départ. Compenser entièrement la hausse des prix par la hausse des salaires fait porter tout le poids sur les entreprises et pourraient en mettre certaines en danger. Les Allemands sont en avance sur nous car ils sont plus habitués à négocier sur le sujet que nos syndicats. Cela fait des décennies que nous avons un problème de partenaires sociaux à régler. Et c’est dans ce genre de situation qu’il faut partager le fardeau de la hausse des prix, le négocier. Là loi de 2018 permet de redescendre au niveau des entreprises pour négocier, ce qui devrait faciliter les négociations car la solidarité est plus facile à trouver à ce niveau qu’au niveau des branches.

Comment éviter la boucle prix-salaires quand nous augmenteront les salaires ?

On ne pourra pas l’éviter complètement. Mais en Allemagne les prix ont déjà augmenté de 10%, il faudra bien que les salaires suivent à un moment ou un autre. En France, nous aurons une augmentation des salaires moins vigoureuse et la boucle prix-salaire sera plus faible, ce qui devrait permettre que l’inflation baisse plus facilement. Ce sera plus facile et moins coûteux en termes de récession et de chômage en France qu’en Allemagne, à condition que les négociations se passent bien. Il est à craindre que ce ne soit pas forcément le cas quand on voit les sorties de Mélenchon.