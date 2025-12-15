©
Des policiers contrôlent l'identité de jeunes hommes près d'un point de vente de drogue dans le centre-ville de Marseille, dans le sud de la France.
MARCHE DE LA DROGUE
15 décembre 2025
Lutte contre le narcotrafic : vacuité de la communication officielle, froideur des chiffres…
Derrière l’affichage politique et la multiplication des opérations « coup de poing », quel est le bilan de la lutte contre le narcotrafic ? Malgré l’acharnement des forces de l’ordre, l’économie de la drogue prospère presque sans entrave.
3 min de lecture
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
