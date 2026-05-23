H16

23 mai 2026

L’uniforme à l’école ou l’égalité par le kitsch

Présenté comme un outil contre les inégalités et pour améliorer le climat scolaire, l’uniforme à l’école semble surtout avoir produit des résultats jugés « limités » par le gouvernement lui-même. Pour l’auteur, cette expérimentation symbolise une politique éducative davantage préoccupée par l’apparence et le « sentiment d’appartenance » que par l’effondrement réel de l’autorité, du niveau scolaire et de la discipline.