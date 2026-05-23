POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundElèves portant un uniforme. (Image d'illustration)
See image caption

H16

23 mai 2026

L’uniforme à l’école ou l’égalité par le kitsch

Présenté comme un outil contre les inégalités et pour améliorer le climat scolaire, l’uniforme à l’école semble surtout avoir produit des résultats jugés « limités » par le gouvernement lui-même. Pour l’auteur, cette expérimentation symbolise une politique éducative davantage préoccupée par l’apparence et le « sentiment d’appartenance » que par l’effondrement réel de l’autorité, du niveau scolaire et de la discipline.

Photo of Hash H16
Hash H16 Go to Hash H16 page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

uniformes scolaires , scolarité , éducation , égalité , société

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Hash H16 image
Hash H16

H16 tient le blog Hashtable.

Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".

Populaires

1Émeute à la Swatch : mais pourquoi se battent-ils pour des montres de poche ?
2Les deux Europe : ce graphique qui permet de comprendre en un coup d’oeil qui est en train de gagner la bataille économique du 21e siècle
3Le succès économique de la Pologne refroidit ses envies de joindre l’euro et voilà ce que ça nous révèle de l’état de la monnaie unique
4Louane se marie par surprise, Orelsan papa-gâtise; Artus & Kim Higelin officialisent à Cannes, Bella Hadid y bombe le cul; Jacob Elordi monétise Kendall Jenner, sa sœur Kylie papaïse Timothée Chalamet; David & Victoria Beckham décrochent le milliard
5Mercredi 20 mai 2026 : la journée qui a changé l’IA
6Et pendant ce temps là, les Chinois assument ouvertement leur projet de se saisir de l'Extrême-Orient russe tant Moscou ne maîtrise plus son propre territoire
7Damas bloque l'expulsion de 11 000 citoyens syriens d'Allemagne en refusant la délivrance de documents de voyage