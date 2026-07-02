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Depuis une assez longue période, la médecine observe que les sentiments, les émotions, l'optimisme et le pessimisme jouent un rôle majeur dans la survenue et l'évolution des pathologies.
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VOIR LE VERRE A MOITIE PLEIN

2 juillet 2026

L’optimisme est bon pour la santé et ce sont des médecins qui le démontrent

Si les personnes optimistes affichent une meilleure santé cardiovasculaire, ce n'est pas par magie, mais grâce à des comportements plus sains et une biologie préservée (baisse du stress et de l'inflammation). Pourtant, la médecine peine encore à évaluer et à intégrer ce trait de caractère dans la prévention au quotidien.

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MOTS-CLES

Optimisme , Santé , thérapie , maladies , espérance de vie , stress , système immunitaire

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque

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