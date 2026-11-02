JUSTICE

Loi « casseurs-payeurs » : restaurer l'autorité de l'État sans renoncer aux principes de l'État de droit

Il y a dans l'expression « casseur-payeur » une évidence que personne ne devrait avoir à contester : celui qui détruit doit réparer. Pourtant, lorsqu'il s'agit de traduire ce principe dans notre droit, les choses deviennent autrement plus complexes. Entre l'exigence légitime de protection des victimes, la nécessité de restaurer l'autorité de l'État et les garanties fondamentales de notre ordre juridique, le législateur avance sur une ligne de crête.