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Blurred backgroundLa vitrine d'un magasin, brisée par des casseurs, lors de la journée du 17 octobre à Paris.
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JUSTICE

2 novembre 2026

Loi « casseurs-payeurs » : restaurer l'autorité de l'État sans renoncer aux principes de l'État de droit

Il y a dans l'expression « casseur-payeur » une évidence que personne ne devrait avoir à contester : celui qui détruit doit réparer. Pourtant, lorsqu'il s'agit de traduire ce principe dans notre droit, les choses deviennent autrement plus complexes. Entre l'exigence légitime de protection des victimes, la nécessité de restaurer l'autorité de l'État et les garanties fondamentales de notre ordre juridique, le législateur avance sur une ligne de crête.

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MOTS-CLES

tribune , casseur-payeur , autorité , État , droit , code juridique , loi , Nouvel essor français

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivia Betoe Schwerdorffer
Avocate

Olivia Betoe est avocate, docteure en droit, enseignante, membre du conseil d’administration de Nouvel essor français.

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