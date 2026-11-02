JUSTICE
2 novembre 2026
Loi « casseurs-payeurs » : restaurer l'autorité de l'État sans renoncer aux principes de l'État de droit
Il y a dans l'expression « casseur-payeur » une évidence que personne ne devrait avoir à contester : celui qui détruit doit réparer. Pourtant, lorsqu'il s'agit de traduire ce principe dans notre droit, les choses deviennent autrement plus complexes. Entre l'exigence légitime de protection des victimes, la nécessité de restaurer l'autorité de l'État et les garanties fondamentales de notre ordre juridique, le législateur avance sur une ligne de crête.
8 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLEStribune , casseur-payeur , autorité , État , droit , code juridique , loi , Nouvel essor français
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Olivia Betoe est avocate, docteure en droit, enseignante, membre du conseil d’administration de Nouvel essor français.
A PROPOS DES AUTEURS
Olivia Betoe est avocate, docteure en droit, enseignante, membre du conseil d’administration de Nouvel essor français.