Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 30 août au 5 septembre

Europeil y a 1 heures
Silence. (Image d'illustration)
Silence. (Image d'illustration) © Reuters
Liberté d’expression

L’Office de protection de la Constitution, ennemi intérieur de la démocratie allemande

Le Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) joue un rôle central dans la définition de ce qui est « acceptable » au regard de la Constitution allemande, allant jusqu’à cibler partis, personnalités et ouvrages. La justice a récemment jugé que le livre de Martin Wagener n’était pas anticonstitutionnel, infligeant un revers à l’institution. Mais ce succès judiciaire reste limité et pose une question plus profonde : une démocratie peut-elle tolérer l’existence d’un organe doté du pouvoir de délimiter la pensée politique autorisée ?

avec Sabine Beppler-Spahl
author imageSabine Beppler-Spahl

Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.

Voir la bio »

L’Office de protection de la Constitution, ennemi intérieur de la démocratie allemande

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

PolitiqueSociété