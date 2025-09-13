Europeil y a 1 heures
Liberté d’expression
L’Office de protection de la Constitution, ennemi intérieur de la démocratie allemande
Le Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) joue un rôle central dans la définition de ce qui est « acceptable » au regard de la Constitution allemande, allant jusqu’à cibler partis, personnalités et ouvrages. La justice a récemment jugé que le livre de Martin Wagener n’était pas anticonstitutionnel, infligeant un revers à l’institution. Mais ce succès judiciaire reste limité et pose une question plus profonde : une démocratie peut-elle tolérer l’existence d’un organe doté du pouvoir de délimiter la pensée politique autorisée ?