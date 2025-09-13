Liberté d’expression

L’Office de protection de la Constitution, ennemi intérieur de la démocratie allemande

Le Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) joue un rôle central dans la définition de ce qui est « acceptable » au regard de la Constitution allemande, allant jusqu’à cibler partis, personnalités et ouvrages. La justice a récemment jugé que le livre de Martin Wagener n’était pas anticonstitutionnel, infligeant un revers à l’institution. Mais ce succès judiciaire reste limité et pose une question plus profonde : une démocratie peut-elle tolérer l’existence d’un organe doté du pouvoir de délimiter la pensée politique autorisée ?