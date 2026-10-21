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Désiré Doué en pleine célébration avec son coéquipier, le milieu de terrain portugais du PSG n°87 Joao Neves, après avoir marqué le premier but de son équipe lors du match de l'UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone au Parc des Princes à Paris le 20 octobre 2026.
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LIGUE DES CHAMPIONS

21 octobre 2026

Ligue des Champions - PSG/Barcelone 4/2 : les Parisiens en costauds 

Le PSG a dominé le FC Barcelone 4-2 dans un match intense et spectaculaire de Ligue des champions. Malgré trois blessures (Dembélé, Marquinhos, Kvaratskhelia), les Parisiens ont su résister aux retours catalans grâce à Doué, Lucas Hernandez, Vitinha et Ruiz.

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MOTS-CLES

Football , Ligue des champions , coupe d'europe , Parc des Princes , PSG , Paris Saint-Germain , FC Barcelone , Barcelone , Paris , Luis Enrique , Lamine Yamal , Vitinha , Ousmane Dembélé , Marquinhos , Kvaratskhelia , Désiré Doué , Lucas Hernandez , sport , compétition , victoire

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 