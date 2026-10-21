LIGUE DES CHAMPIONS

Ligue des Champions - PSG/Barcelone 4/2 : les Parisiens en costauds

Le PSG a dominé le FC Barcelone 4-2 dans un match intense et spectaculaire de Ligue des champions. Malgré trois blessures (Dembélé, Marquinhos, Kvaratskhelia), les Parisiens ont su résister aux retours catalans grâce à Doué, Lucas Hernandez, Vitinha et Ruiz.