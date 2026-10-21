LIGUE DES CHAMPIONS
21 octobre 2026
Ligue des Champions - PSG/Barcelone 4/2 : les Parisiens en costauds
Le PSG a dominé le FC Barcelone 4-2 dans un match intense et spectaculaire de Ligue des champions. Malgré trois blessures (Dembélé, Marquinhos, Kvaratskhelia), les Parisiens ont su résister aux retours catalans grâce à Doué, Lucas Hernandez, Vitinha et Ruiz.
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MOTS-CLESFootball , Ligue des champions , coupe d'europe , Parc des Princes , PSG , Paris Saint-Germain , FC Barcelone , Barcelone , Paris , Luis Enrique , Lamine Yamal , Vitinha , Ousmane Dembélé , Marquinhos , Kvaratskhelia , Désiré Doué , Lucas Hernandez , sport , compétition , victoire
THEMATIQUESSport
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.