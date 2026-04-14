ANTI “MECQUE DES LIBERTES”
14 avril 2026
Liberté religieuse, libertés politiques : Léon XIV en Algérie, un voyage pour (presque) rien
Basilique restaurée, dialogue interreligieux affiché, accueil officiel solennel : la visite du pape Léon XIV en Algérie a offert de belles images. Mais derrière la mise en scène diplomatique, la réalité n'a pas bougé d'un iota : Derrière quelques symboles plaisants et un accueil chaleureux, la réalité reste celle d'une liberté d'expression et de conscience largement bafouées. Décryptage.
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THEMATIQUESReligion
Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de la revue de géopolitique Conflits.
Il est auteur notamment de : La Révolte fiscale. L'impôt : histoire, théorie et avatars (Calmann-Lévy, 2019) et Géopolitique du Vatican. La puissance de l'influence (Puf, 2015)
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