POINT DE VUE

L’exemple Duralex : faut-il sauver nos entreprises à tout prix ?

Le tribunal de commerce d’Orléans a retenu le 14 octobre l’offre de Cédric Meston, associé à Xavier Niel, pour reprendre Duralex. 155 salariés sur environ 220 conserveront leur emploi, ce dont on peut se réjouir pour eux. Le montage financier mérite en revanche qu’on s’y arrête puisque, sur les 16 millions d’euros réunis, 6 proviennent de l’État, de la Région Centre-Val de Loire et d’Orléans Métropole. La verrerie en est pourtant à son cinquième redressement judiciaire en une vingtaine d’années et ses salariés l’avaient reprise en coopérative il y a à peine plus de deux ans avec, déjà, l’appui des pouvoirs publics.