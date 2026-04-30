POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une pieuvre à l'aquarium Sea Life d'Oberhausen, dans l'ouest de l'Allemagne.
See image caption
See copyright

20.000 LIEUES SOUS LES MERS

30 avril 2026

Les pieuvres géantes étaient-elles les super prédateurs des océans anciens ?

Un fossile exceptionnel découvert dans des roches du Crétacé au Japon remet en cause notre vision des océans préhistoriques. Une nouvelle étude suggère l’existence d’une pieuvre géante, Nanaimoteuthis haggarti, pouvant atteindre jusqu’à 19 mètres de long et potentiellement située au sommet de la chaîne alimentaire.

Photo of Thomas Clements
Thomas Clements Go to Thomas Clements page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

pieuvre , océans , science , fossile , découverte , Japon , Asie , chaîne alimentaire , Alimentation , nourriture

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Thomas Clements image
Thomas Clements

Thomas Clements est maître de conférences à l'Université de Reading.

Populaires

1Quand l’analyse des revenus des parcs éoliens français révèle à quel point le cœur de leur modèle économique est fait de… subventions publiques
2Ces fuites de la banque centrale russe qui révèlent l’état réel de l’économie du pays
3Le rattrapage économique des États-Unis par la Chine n’aura pas lieu… mais il y a une énorme différence avec l’URSS
4Piratage massif de données : ces mesures urgentes que le gouvernement s’apprête (vraisemblablement) à ne pas prendre
5Ray-Ban Meta : envie de savoir si des lunettes connectées vous filment à votre insu ? Une appli peut vous alerter
6Le Qatar rompt avec le Hamas et voilà le pays de l’Otan qui semble vouloir devenir son nouveau sponsor
7La grande panne : mais que se passe-t-il sur le marché de l’emploi ?