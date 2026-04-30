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30 avril 2026

Les pieuvres géantes étaient-elles les super prédateurs des océans anciens ?

Un fossile exceptionnel découvert dans des roches du Crétacé au Japon remet en cause notre vision des océans préhistoriques. Une nouvelle étude suggère l’existence d’une pieuvre géante, Nanaimoteuthis haggarti, pouvant atteindre jusqu’à 19 mètres de long et potentiellement située au sommet de la chaîne alimentaire.