20.000 LIEUES SOUS LES MERS
30 avril 2026
Les pieuvres géantes étaient-elles les super prédateurs des océans anciens ?
Un fossile exceptionnel découvert dans des roches du Crétacé au Japon remet en cause notre vision des océans préhistoriques. Une nouvelle étude suggère l’existence d’une pieuvre géante, Nanaimoteuthis haggarti, pouvant atteindre jusqu’à 19 mètres de long et potentiellement située au sommet de la chaîne alimentaire.
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MOTS-CLESpieuvre , océans , science , fossile , découverte , Japon , Asie , chaîne alimentaire , Alimentation , nourriture
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Thomas Clements est maître de conférences à l'Université de Reading.
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A PROPOS DES AUTEURS
Thomas Clements est maître de conférences à l'Université de Reading.