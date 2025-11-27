Des députés lèvent la main lors d’une séance de débat sur le projet de loi de finances pour 2026 à l’Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français, à Paris, le 21 novembre 2025. (Image d'illustration)
LA GUERRE DES NICHES
27 novembre 2025
Les niches parlementaires se suivent et se ressemblent
La guerre des “niches parlementaires” s’intensifie à l’Assemblée, où les tensions nées des débats budgétaires ont fait voler en éclats les derniers accords tacites entre groupes.
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.
