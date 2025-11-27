POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Des députés lèvent la main lors d’une séance de débat sur le projet de loi de finances pour 2026 à l’Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français, à Paris, le 21 novembre 2025. (Image d'illustration)

Des députés lèvent la main lors d’une séance de débat sur le projet de loi de finances pour 2026 à l’Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français, à Paris, le 21 novembre 2025. (Image d'illustration)

© AFP or licensors

LA GUERRE DES NICHES

27 novembre 2025

Les niches parlementaires se suivent et se ressemblent

La guerre des “niches parlementaires” s’intensifie à l’Assemblée, où les tensions nées des débats budgétaires ont fait voler en éclats les derniers accords tacites entre groupes.

Photo of Samuel Le Goff
Samuel Le Goff Go to Samuel Le Goff page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Samuel Le Goff image
Samuel Le Goff

Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.

Populaires

1Les magistrats sont-ils vraiment hors de contrôle… ou le produit de 8 ans de renoncements ET DE NOMINATIONS macronistes ?
2“Le modèle de croissance européen est mort” : mais qui est prêt à écouter Christine Lagarde ?
3Médine (Germany) : quand le rappeur électrise la jeunesse en "non-mixité testostéronée"
4Kirghizistan, Kazakhstan et compagnie : ces pays qui permettent à l’Europe et à la France de contourner les sanctions qu’elles imposent à la Russie
5Jean-Marie Bockel : « Quand on sait comme moi ce que c’est de perdre un enfant au combat, on comprend que le CEMA a simplement dit la vérité »
6Comment l’univers finira-t-il ?
7Les entreprises françaises se resignent au déclin et n’attendent rien des six prochains mois