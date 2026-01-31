POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des marathoniens. (Image d'illustration)

©

Des marathoniens. (Image d'illustration)

SPORT ET SANTE

31 janvier 2026

Les marathons sont-ils nocifs pour le cœur ? Une étude menée pendant dix ans tranche enfin le débat

Courir un marathon met le cœur à rude épreuve, mais l’endommage-t-il vraiment ? Une vaste étude menée sur dix ans auprès de coureurs amateurs apporte une réponse largement rassurante, tout en rappelant que vigilance médicale et contexte clinique restent essentiels.

Photo of David C. Gaze
David C. Gaze Go to David C. Gaze page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

sport , marathon , Santé , coeur , santé cardiovasculaire

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
David C. Gaze image
David C. Gaze

Maître de conférences en pathologie chimique, Université de Westminster

Populaires

1Princesses, héritières et roturières : Jordan Bardella et ses drôles de dames
2Loi de Moore : la célèbre prédiction sur le doublement de la densité des composants informatiques (tous les 18 mois) a atteint ses limites, dès lors que nous réserve l’avenir ?
3Interdire la sociologie à l’Université pour manque de rigueur intellectuelle, l'intéressante leçon venue du Danemark
4Pas d’exploitation pétrolière en Guyane : le masochisme énergétique à la française
5Les personnes qui survivent à un cancer sont moins susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer, c'est peut-être la raison
6Sur TruthSocial, Trump rêve d'une arrestation d'Obama
7Laeticia Hallyday est en pétard, Melania Trump en lévitation; Jacob Elordi & Margot Robbie se chauffent sous les yeux de son mari; Brooklyn Beckham & Nicola flambent 1 million/mois; Jennifer Lopez se remiche; Paris Hilton veut faire chanter Britney Spears