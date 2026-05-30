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30 mai 2026

Les lois allemandes sur les personnes trans menacent la liberté d'expression et le sens commun

En Allemagne, une affaire opposant une salle de sport à une personne transgenre relance le débat sur la loi d’autodétermination et ses effets sur la liberté d’expression. Entre accusations de discrimination, procédures judiciaires et tensions autour de l’usage des pronoms, ce cas emblématique cristallise les critiques d’un texte jugé par certains excessif, voire liberticide, au nom de la protection des identités de genre.