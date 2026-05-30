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Une femme effectue des exercices d'équilibre au salon FIBO, dédié à la santé, au fitness et au bien-être, à Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, le 17 avril 2026.
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BISBILLE EN COUR DE FITNESS

30 mai 2026

Les lois allemandes sur les personnes trans menacent la liberté d'expression et le sens commun

En Allemagne, une affaire opposant une salle de sport à une personne transgenre relance le débat sur la loi d’autodétermination et ses effets sur la liberté d’expression. Entre accusations de discrimination, procédures judiciaires et tensions autour de l’usage des pronoms, ce cas emblématique cristallise les critiques d’un texte jugé par certains excessif, voire liberticide, au nom de la protection des identités de genre.

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MOTS-CLES

europe , Allemagne , liberté d'expression , personnes transgenres , trans , transidentité , démocratie , plainte , Justice , poursuites judiciaires , dialogue , Débat , lgbt , Eva Engelke , Doris Lange

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Sabine Beppler-Spahl

Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.