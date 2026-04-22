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Le 24 octobre 1929, à Millbury, dans le Massachusetts, la population se précipite vers une caisse d'épargne. Le krach boursier de 1929, qui éclate à Wall Street à New York, provoque une ruée vers les banques à travers tout le pays.
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ATLANTICO BUSINESS

22 avril 2026

Les leçons de l’Histoire après chaque grande crise mondiale

Les petits leçons de l’histoire nous apprennent que la crise qui se prépare va, comme toutes les crises ou toutes les guerres, nettoyer le tissu économique. Elle va éliminer les entreprises les plus fragiles, mais renforcer les plus solides et les plus résilientes.

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MOTS-CLES

Guerre de Cent ans , économie , crise , krach , Krach boursier , pétrole , entreprises , Fermetures , guerres révolutionnaires , guerres napoléoniennes , crise de 1929 , 1929 , histoire , croissance , PIB , France , États-Unis , épargne , bourses , banques , banques centrales , dollar , Euro

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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