ATLANTICO BUSINESS
22 avril 2026
Les leçons de l’Histoire après chaque grande crise mondiale
Les petits leçons de l’histoire nous apprennent que la crise qui se prépare va, comme toutes les crises ou toutes les guerres, nettoyer le tissu économique. Elle va éliminer les entreprises les plus fragiles, mais renforcer les plus solides et les plus résilientes.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESGuerre de Cent ans , économie , crise , krach , Krach boursier , pétrole , entreprises , Fermetures , guerres révolutionnaires , guerres napoléoniennes , crise de 1929 , 1929 , histoire , croissance , PIB , France , États-Unis , épargne , bourses , banques , banques centrales , dollar , Euro
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.