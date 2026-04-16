ATLANTICO BUSINESS
16 avril 2026
Les entreprises françaises de luxe bousculées par la guerre au Moyen-Orient, mais moins fortement que prévu
Les groupes — LVMH, Kering, L’Oréal, Chanel — ont été secoués par des baisses de ventes au Moyen-Orient au mois d’avril, mais moins que ce que la Bourse avait anticipé. Comme si la plupart avaient les moyens de rebondir… et d’amortir le choc sur le plan mondial, à condition que cela ne dure pas trop longtemps.
3 min de lecture
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.