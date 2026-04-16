POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Il ne faudrait rien connaître à l’économie des monarchies du Golfe pour penser que la guerre n’allait pas percuter le business du luxe, et notamment les grandes entreprises françaises dont les boutiques occupent la plupart des espaces commerciaux.
See image caption
See copyright

ATLANTICO BUSINESS

16 avril 2026

Les entreprises françaises de luxe bousculées par la guerre au Moyen-Orient, mais moins fortement que prévu

Les groupes — LVMH, Kering, L’Oréal, Chanel — ont été secoués par des baisses de ventes au Moyen-Orient au mois d’avril, mais moins que ce que la Bourse avait anticipé. Comme si la plupart avaient les moyens de rebondir… et d’amortir le choc sur le plan mondial, à condition que cela ne dure pas trop longtemps.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

luxe , LVMH , L'Oréal , Chanel , Kering , Moyen-Orient , guerre , Iran , Bourse , marchés

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.