Les appareils de stimulation électrique peuvent-ils rendre les sessions d’exercice physique plus efficaces ?

Des sportifs lors d'une séance d'électrostimulation.

Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages de médecine du sport dont six sur le dopage sportif. Il est l'auteur du livre : Tour de France : tous dopé ? (Editions Hugo doc, 2011) ainsi que de "Dopage dans le football, la loi du silence", éd. Gawsewitch, 2010, "33 vainqueurs du Tour de France face au dopage", éd. Hugo-Sport, 2011, "Histoires extraordinaires des géants de la route", éd. Hugo-Sport, 2012, "Les Grandes Premières du Tour de France", éd. Hugo-Sport, 2013

Il a exercé à l'Institut national des sports de 1974 à 1979 et suivi en tant que médecin la plupart des grandes épreuves cyclistes, notamment le Tour de France à trois reprises de 1973 à 1975 où il était en charge des contrôles anti-dopage.

Atlantico : De plus en plus de sportifs, amateurs ou professionnels, utilisent des combinaisons de stimulation musculaire électrique. De quoi s’agit-il exactement ? Comment fonctionnent-elles ?

Jean-Pierre de Mondenard : Si ces combinaisons tendent à se démocratiser, des systèmes similaires existaient déjà dans les années 1970. Ces appareils provoquent des stimulations musculaires grâce à des courants électriques. Les muscles vont donc se contracter, ce que l’on appelle des contractions isotoniques. Le système électrique reproduit, du moins en théorie, les effets qu’auraient un entraînement sportif. Mais rien ne peut remplacer un véritable entraînement et ces combinaisons, si elles ont quelques avantages, présentent également de nombreux problèmes.

Certains sportifs recommandent d’utiliser ces combinaisons en complément, pendant une séance d'entraînement. Dans quels cas peuvent-elles être utiles ?

Ces combinaisons ne sont pas à rejeter à 100%, elles doivent être réservées à certaines personnes qui ne peuvent pas ou qui ont des difficultés à faire du sport. Cela peut être très bien pour les accidentés de la route, les alités, les individus qui ont un membre immobilisé … Le but est d’entretenir les muscles, ce qui est vital.

Faut-il se méfier de ces appareils ? Peuvent-ils représenter un danger dans certaines conditions ?

Effectivement, je pense qu’il faut vraiment se méfier de ces appareils. Premièrement, ces combinaisons sont assez inconfortables. Pendant l’effort, le système bouge, le maintien n’est pas parfait. Il faut arroser la combinaison pour un bon contact avec la peau … Cela demande beaucoup de temps et une certaine organisation.

De plus, il est primordial de réaliser que ces appareils ne « musclent que le muscle », et pas les tendons. Cela peut poser de nombreux problèmes, comme des tendinites, des lésions, de l’aponévrose … Utiliser ces combinaisons peut également exposer au syndrome des loges, que le sportifs connaissent bien : le muscle est trop développé et la loge trop étroite, ce qui peut provoquer de nombreuses complications. Enfin, divers symptômes, cardiaques notamment, peuvent être aggravés.

Les contre-indications sont nombreuses : il faut se méfier en cas de phlébite, de syndromes inflammatoires, de calculs de la vésicule, de lésions dermatologiques, de troubles cardiaques … Je pense que ce genre de combinaisons ne devrait pas s’acheter dans une enseigne de sport ! Il faudrait au moins être suivi par un professionnel avant d’envisager son utilisation, et ainsi éviter un maximum de risques.

