THE WORLD IN MAPS
18 octobre 2026
Les alliances de la Première Guerre mondiale
Le 28 juin 1914, l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo précipite l’Europe dans une crise qui débouche sur la Première Guerre mondiale. Alliances militaires, empires coloniaux et entrées successives de nouveaux belligérants dessinent un conflit mondial qui fera plus de 16 millions de morts et bouleversera durablement l’ordre international.
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Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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