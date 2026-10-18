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Les alliances de la Première Guerre mondiale.
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THE WORLD IN MAPS

18 octobre 2026

Les alliances de la Première Guerre mondiale

Le 28 juin 1914, l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo précipite l’Europe dans une crise qui débouche sur la Première Guerre mondiale. Alliances militaires, empires coloniaux et entrées successives de nouveaux belligérants dessinent un conflit mondial qui fera plus de 16 millions de morts et bouleversera durablement l’ordre international.

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MOTS-CLES

alliances , Première Guerre mondiale , Afrique , Asie , europe , Océanie , France , cartes , monde , Italie , Royaume-Uni , Russie , Bulgarie , empire colonial , soldats , 1914 , 1918

THEMATIQUES

Histoire
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