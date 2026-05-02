POLITIQUE INDUSTRIELLE

2 mai 2026

Le village Potemkine de la réindustrialisation

Huit ans après son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron reconnaît enfin les freins qui entravent l’industrie française. Mais derrière les annonces de simplification et les projets dits « stratégiques », David Lisnard dénonce une illusion : celle d’une réindustrialisation pilotée par l’administration, loin des réformes structurelles indispensables pour redonner liberté et compétitivité aux acteurs économiques.