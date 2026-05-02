POLITIQUE INDUSTRIELLE
2 mai 2026
Le village Potemkine de la réindustrialisation
Huit ans après son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron reconnaît enfin les freins qui entravent l’industrie française. Mais derrière les annonces de simplification et les projets dits « stratégiques », David Lisnard dénonce une illusion : celle d’une réindustrialisation pilotée par l’administration, loin des réformes structurelles indispensables pour redonner liberté et compétitivité aux acteurs économiques.
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A PROPOS DES AUTEURS
David Lisnard est Président de l’AMF, Maire (LR) de Cannes et Président de Nouvelle énergie.
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A PROPOS DES AUTEURS
David Lisnard est Président de l’AMF, Maire (LR) de Cannes et Président de Nouvelle énergie.