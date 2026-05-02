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David Lisnard, président de l'Association des maires de France (AMF) et maire de Cannes, pose lors de la cérémonie d'inauguration du siège de son nouveau mouvement « Nouvelle Énergie » à Paris, le 3 octobre 2023.
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POLITIQUE INDUSTRIELLE

2 mai 2026

Le village Potemkine de la réindustrialisation

Huit ans après son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron reconnaît enfin les freins qui entravent l’industrie française. Mais derrière les annonces de simplification et les projets dits « stratégiques », David Lisnard dénonce une illusion : celle d’une réindustrialisation pilotée par l’administration, loin des réformes structurelles indispensables pour redonner liberté et compétitivité aux acteurs économiques.

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David Lisnard , économie , village potemkine , industrie , politique industrielle , France , Emmanuel Macron , administration , libéralisme , réformes , taxes , Impôts , Nouvelle énergie

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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David Lisnard

David Lisnard est Président de l’AMF, Maire (LR) de Cannes et Président de Nouvelle énergie.

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