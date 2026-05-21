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Des montres de la collection Royal Pop exposées à travers une vitrine de la façade d'une boutique de la marque horlogère suisse Swatch, à Paris, le 16 mai 2026.
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COLLABORATION A SUCCES

21 mai 2026

Émeute à la Swatch : mais pourquoi se battent-ils pour des montres de poche ?

On sait désormais exactement ce qui se produit lorsque deux marques horlogères suisses distinctes se rencontrent : l’une abordable (Swatch) et l’autre de luxe (Audemars Piguet). On obtient un nouveau modèle de montre qui suscite un engouement considérable, des files d’attente interminables et des bousculades entre clients.

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MOTS-CLES

Swatch , Audemars Piguet , montre , revente , Royal Pop

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Roman Pavlyuchenko

Roman Pavlyuchenko est maître de conférences en marketing à l'École de management de l'Université de Bath. Il a obtenu son doctorat à l'ESSEC Business School en 2024. Spécialisé en culture de consommation, il adore interviewer les consommateurs sur tous les sujets possibles. Ses recherches actuelles portent sur l'intersection entre culture populaire et consommation (par exemple, les franchises médiatiques, les communautés de fans, les influenceurs et les célébrités).

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Delphine Dion

Delphine Dion est professeure titulaire à l'ESSEC Business School. Ses recherches actuelles portent sur les dynamiques et les pratiques de marché liées aux enjeux environnementaux. Elle analyse notamment les dynamiques de marché relatives aux marchés de la seconde main et aux matériaux dans l'industrie du luxe.

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