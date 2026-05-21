Émeute à la Swatch : mais pourquoi se battent-ils pour des montres de poche ?

Roman Pavlyuchenko est maître de conférences en marketing à l'École de management de l'Université de Bath. Il a obtenu son doctorat à l'ESSEC Business School en 2024. Spécialisé en culture de consommation, il adore interviewer les consommateurs sur tous les sujets possibles. Ses recherches actuelles portent sur l'intersection entre culture populaire et consommation (par exemple, les franchises médiatiques, les communautés de fans, les influenceurs et les célébrités).