POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
McKinsey AFP
See image caption
See copyright

REVOLUTION

20 mai 2026

Quand McKinsey commence à se licencier lui-même, c'est que quelque chose a vraiment changé

Longtemps situé largement au dessus des soubresauts de l'économie mondiale, le cabinet de conseil international McKinsey & Company est en proie à de profonds changements, non sans heurts. Le coupable ? l'IA. A moins que derrière la révolution technologique, ça soit les milieux économiques qui aient changé... Décryptage.

Photo of Olivier Babeau
Olivier Babeau Go to Olivier Babeau page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

McKinsey , cabinet de conseil , Economie , business , Intelligence Artificielle , IA , révolution , licenciements , partners

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Babeau image
Olivier Babeau

Olivier Babeau est essayiste et professeur à l’université de Bordeaux. Il s'intéresse aux dynamiques concurrentielles liées au numérique. Parmi ses publications:   Le management expliqué par l'art (2013, Ellipses), et La nouvelle ferme des animaux (éd. Les Belles Lettres, 2016), L'horreur politique (éd. Les Belles Lettres, 2017) et Eloge de l'hypocrisie d'Olivier Babeau (éd. du Cerf).

Populaires

1Le succès économique de la Pologne refroidit ses envies de joindre l’euro et voilà ce que ça nous révèle de l’état de la monnaie unique
2Besoins d’énergie de l’IA : la France en marche vers un précipice pourtant évitable
3Adieu veau, vache, cochon et taxation des superprofits : les majors du pétrole fuient la France
4Désarmement démographique : études à l’appui, le smartphone devient le meilleur des contraceptifs
5Pouvoir d'achat : la France ne s'appauvrit pas à cause des riches, mais parce qu'elle produit de moins en moins
6Gels énergétiques : ce que les coureurs doivent savoir avant d’en ingurgiter
7Darmanin à Alger : derrière la vraie-fausse réconciliation entre la France et l’Algérie, la longue liste des renoncements du gouvernement français