REVOLUTION
20 mai 2026
Quand McKinsey commence à se licencier lui-même, c'est que quelque chose a vraiment changé
Longtemps situé largement au dessus des soubresauts de l'économie mondiale, le cabinet de conseil international McKinsey & Company est en proie à de profonds changements, non sans heurts. Le coupable ? l'IA. A moins que derrière la révolution technologique, ça soit les milieux économiques qui aient changé... Décryptage.
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Olivier Babeau est essayiste et professeur à l’université de Bordeaux. Il s'intéresse aux dynamiques concurrentielles liées au numérique. Parmi ses publications: Le management expliqué par l'art (2013, Ellipses), et La nouvelle ferme des animaux (éd. Les Belles Lettres, 2016), L'horreur politique (éd. Les Belles Lettres, 2017) et Eloge de l'hypocrisie d'Olivier Babeau (éd. du Cerf).
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Olivier Babeau est essayiste et professeur à l’université de Bordeaux. Il s'intéresse aux dynamiques concurrentielles liées au numérique. Parmi ses publications: Le management expliqué par l'art (2013, Ellipses), et La nouvelle ferme des animaux (éd. Les Belles Lettres, 2016), L'horreur politique (éd. Les Belles Lettres, 2017) et Eloge de l'hypocrisie d'Olivier Babeau (éd. du Cerf).