REVOLUTION

20 mai 2026

Quand McKinsey commence à se licencier lui-même, c'est que quelque chose a vraiment changé

Longtemps situé largement au dessus des soubresauts de l'économie mondiale, le cabinet de conseil international McKinsey & Company est en proie à de profonds changements, non sans heurts. Le coupable ? l'IA. A moins que derrière la révolution technologique, ça soit les milieux économiques qui aient changé... Décryptage.