SOMNAMBULISME ELECTRIQUE
19 mai 2026
Besoins d’énergie de l’IA : la France en marche vers un précipice pourtant évitable
Alors que l’IA fait exploser les besoins énergétiques mondiaux, plusieurs experts alertent sur le retard stratégique de l’Europe et de la France. Entre essor des data centers, retour du nucléaire et compétition avec les géants américains, la question énergétique devient centrale dans la course à l’intelligence artificielle.
15 min de lecture
MOTS-CLESIA , Intelligence Artificielle , Arthur Mensch , besoins énergétiques , éléctricité , data centers
THEMATIQUESTech & IA
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
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Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.