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Une photographie prise le 9 juillet 2021 montre des câbles et des serveurs dans la salle informatique du centre de données Scaleway, une filiale du groupe français Free, fournisseur de services sans fil, à Saint-Ouen-l'Aumone.
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SOMNAMBULISME ELECTRIQUE

19 mai 2026

Besoins d’énergie de l’IA : la France en marche vers un précipice pourtant évitable

Alors que l’IA fait exploser les besoins énergétiques mondiaux, plusieurs experts alertent sur le retard stratégique de l’Europe et de la France. Entre essor des data centers, retour du nucléaire et compétition avec les géants américains, la question énergétique devient centrale dans la course à l’intelligence artificielle.

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MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , Arthur Mensch , besoins énergétiques , éléctricité , data centers

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Damien Ernst

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.

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Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

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