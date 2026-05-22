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Le PDG d'Open AI, Sam Altman, s'exprime lors du Snowflake Summit 2025 au Moscone Center le 2 juin 2025 à San Francisco, Californie.
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REVOLUTION A BAS BRUIT

22 mai 2026

Mercredi 20 mai 2026 : la journée qui a changé l’IA

Mercredi après-midi, l'industrie de l'intelligence artificielle a produit une rafale de grandes annonces révélant l'ampleur de ses ambitions - et de ses tensions

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , OpenAI , problème mathématique , Anthropic , industrie , Régulations , Donald Trump , révolution , science , europe

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Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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David Fayon

David Fayon, directeur de projets dans un grand groupe, mentor pour des start-up et des futures licornes en fécondation, membre de plusieurs think tank et associations pour le développement du numérique en France comme La Fabrique du Futur est président de Numérikissimo (www.numerikissimo.fr), l'annuaire des Top acteurs du numérique.

Il est l'auteur de Made in Silicon Valley – Du numérique en Amérique (Pearson, 2017) et co-auteur de Web 2.0 15 ans déjà et après ? (Kawa, 2020). Il a publié avec Michaël Tartar La Transformation digitale pour tous ! (Pearson, 2022) et Pro en réseaux sociaux avec Christine Balagué (Vuibert, 2022). Il vient de Publier Informez-vous ! (L’éditeur à part, 2025).