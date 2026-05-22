CHANTAGE DIPLOMATIQUE
22 mai 2026
Damas bloque l'expulsion de 11 000 citoyens syriens d'Allemagne en refusant la délivrance de documents de voyage
Plus de 11 000 ressortissants syriens ont reçu l'ordre de quitter l'Allemagne, mais Damas ne fournit pas les documents nécessaires pour procéder aux expulsions.
3 min de lecture
MOTS-CLESimmigration , Syrie , Ahmed al-Sharaa , blocage , retours , documents , Allemagne , Freidrich Merz
THEMATIQUESGéopolitique
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
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Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.