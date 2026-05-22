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Le président syrien Ahmed al-Charaa salue la foule aux portes de la citadelle d'Alep, le 29 novembre 2025, lors des célébrations marquant le premier anniversaire de son arrivée au pouvoir.
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CHANTAGE DIPLOMATIQUE

22 mai 2026

Damas bloque l'expulsion de 11 000 citoyens syriens d'Allemagne en refusant la délivrance de documents de voyage

Plus de 11 000 ressortissants syriens ont reçu l'ordre de quitter l'Allemagne, mais Damas ne fournit pas les documents nécessaires pour procéder aux expulsions.

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MOTS-CLES

immigration , Syrie , Ahmed al-Sharaa , blocage , retours , documents , Allemagne , Freidrich Merz

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

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