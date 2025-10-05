Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen saluent le public à la fin d'un meeting de campagne à Nice, le 30 mars 2012.
Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen saluent le public à la fin d'un meeting de campagne à Nice, le 30 mars 2012. © BORIS HORVAT / AFP
Le RN peut-il survivre aux Le Pen ?

Dans son ouvrage Les Le Pen, une famille française (éd. Perrin), le journaliste et essayiste Christophe Bourseiller explore la trajectoire hors norme d’un clan politique unique en France. D’une marginalité sulfureuse aux portes du pouvoir, les Le Pen ont bâti un parti à leur image, entre dynastie familiale et stratégie populiste. Mais alors que Marine Le Pen semble céder peu à peu le flambeau à Jordan Bardella, une question demeure : le RN peut-il exister sans les Le Pen ?

avec Christophe Bourseiller
author imageChristophe Bourseiller

Christophe Bourseiller est écrivain, histoirien et journaliste.

Maître de conférence à l'Institut d'études politique de Paris, doctorant en Histoire à l'Université Paris I, Christophe Bourseiller  est spécialiste des extrêmes, de droite et de gauche. Il est l'auteur notamment de Mai 1981 raconté par les tracts (Hors collection, 2011) et de L’Extrémisme, enquête sur une grande peur contemporaine (CNRS Editions, 2012).

FranceHistoire