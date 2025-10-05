"Les Le Pen Une famille française"

Le RN peut-il survivre aux Le Pen ?

Dans son ouvrage Les Le Pen, une famille française (éd. Perrin), le journaliste et essayiste Christophe Bourseiller explore la trajectoire hors norme d’un clan politique unique en France. D’une marginalité sulfureuse aux portes du pouvoir, les Le Pen ont bâti un parti à leur image, entre dynastie familiale et stratégie populiste. Mais alors que Marine Le Pen semble céder peu à peu le flambeau à Jordan Bardella, une question demeure : le RN peut-il exister sans les Le Pen ?