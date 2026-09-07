INDUSTRIE DE DEFENSE

Le retour de la puissance allemande annonce-t-il une nouvelle rivalité franco-allemande ?

Le réarmement allemand engagé depuis la guerre en Ukraine pourrait profondément modifier l’équilibre des puissances en Europe. Avec des dépenses militaires en forte hausse, une industrie de défense renforcée et une ambition stratégique désormais assumée, Berlin semble vouloir retrouver un rôle central. Face à cette montée en puissance, la France doit-elle revoir sa propre posture et réaffirmer ses attributs de puissance pour éviter un nouveau déséquilibre franco-allemand ?