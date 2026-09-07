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Emmanuel Macron, Friedrich Merz, la ministre des armées, devant un avion de chasse Rafale de l'armée de l'air française, dans un hangar de la base aérienne de Nörvenich, en Allemagne de l'Ouest, le 17 juillet 2026.
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INDUSTRIE DE DEFENSE

7 septembre 2026

Le retour de la puissance allemande annonce-t-il une nouvelle rivalité franco-allemande ?

Le réarmement allemand engagé depuis la guerre en Ukraine pourrait profondément modifier l’équilibre des puissances en Europe. Avec des dépenses militaires en forte hausse, une industrie de défense renforcée et une ambition stratégique désormais assumée, Berlin semble vouloir retrouver un rôle central. Face à cette montée en puissance, la France doit-elle revoir sa propre posture et réaffirmer ses attributs de puissance pour éviter un nouveau déséquilibre franco-allemand ?

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défense , europe , France , Allemagne , industrie , souveraineté , industrie de défense , Paris , Berlin , Emmanuel Macron , Friedrich Merz , production , croissance , PIB , réformes , construction européenne , ONU , Nations Unies , Guerre mondiale , Course à l'armement , réarmement , missiles , obus , Guerre en Ukraine , soutien à l'Ukraine , ukraine

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Patrice Huiban

Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français