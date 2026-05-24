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24 mai 2026

Le plus meurtrier par pays : moustiques contre humains

Dans de nombreux pays, la principale cause de mortalité n’est pas humaine mais… minuscule. Une carte basée sur les données de l’OMS et de l’ONU montre un contraste frappant : en Afrique subsaharienne, les moustiques, via le paludisme, tuent davantage que les accidents de la route et les homicides réunis. Au Nigeria, en RDC ou au Burkina Faso, ce fléau sanitaire reste l’un des premiers facteurs de décès.