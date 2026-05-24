THE WORLD IN MAPS
24 mai 2026
Le plus meurtrier par pays : moustiques contre humains
Dans de nombreux pays, la principale cause de mortalité n’est pas humaine mais… minuscule. Une carte basée sur les données de l’OMS et de l’ONU montre un contraste frappant : en Afrique subsaharienne, les moustiques, via le paludisme, tuent davantage que les accidents de la route et les homicides réunis. Au Nigeria, en RDC ou au Burkina Faso, ce fléau sanitaire reste l’un des premiers facteurs de décès.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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