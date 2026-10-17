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FACT-CHECKING GOUVERNEMENTAL

17 octobre 2026

Le gouvernement a lancé un compte de fact checking… Et ses premières productions montrent qu’il a grand besoin d’être fact checké

À peine lancé, le compte de fact-checking du gouvernement, « Soyons précis », suscite déjà la polémique après avoir contesté les chiffres du Medef sur les prélèvements des entreprises. Pour Anthony Poncier, cette première controverse révèle une difficulté fondamentale : peut-on prétendre vérifier les faits en toute objectivité lorsqu’on est soi-même juge et partie ?

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MOTS-CLES

fact-checking , gouvernement , désinformation , fiscalité , réseaux sociaux , transparence , objectivité , chiffres économiques , vérification des faits

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Anthony Poncier

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

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