FACT-CHECKING GOUVERNEMENTAL

Le gouvernement a lancé un compte de fact checking… Et ses premières productions montrent qu’il a grand besoin d’être fact checké

À peine lancé, le compte de fact-checking du gouvernement, « Soyons précis », suscite déjà la polémique après avoir contesté les chiffres du Medef sur les prélèvements des entreprises. Pour Anthony Poncier, cette première controverse révèle une difficulté fondamentale : peut-on prétendre vérifier les faits en toute objectivité lorsqu’on est soi-même juge et partie ?