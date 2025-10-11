Businessil y a 3 heures
Atlantico Business
Le Cornu II, moine soldat, condamné à stabiliser le système politique, sauver Macron de l’humiliation et protéger l’économie. L’histoire jugera
Vingt-quatre heures de chaos politique ont suffi à plonger le pays dans l’incertitude la plus totale. Sans Premier ministre en fonction, sans majorité assurée, et avec un budget encore hypothétique, la France se retrouve au bord de l’asphyxie institutionnelle et économique. Tandis que les milieux d’affaires tirent la sonnette d’alarme, la confiance s’effondre, la consommation se fige, et la dette devient plus coûteuse. Tout repose désormais sur le discours de politique générale de Sébastien Lecornu, dernier espoir d’éviter une crise de régime doublée d’une tempête financière.