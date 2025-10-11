Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Le Cornu II, moine soldat, condamné à stabiliser le système politique, sauver Macron de l’humiliation et protéger l’économie. L’histoire jugera

Vingt-quatre heures de chaos politique ont suffi à plonger le pays dans l’incertitude la plus totale. Sans Premier ministre en fonction, sans majorité assurée, et avec un budget encore hypothétique, la France se retrouve au bord de l’asphyxie institutionnelle et économique. Tandis que les milieux d’affaires tirent la sonnette d’alarme, la confiance s’effondre, la consommation se fige, et la dette devient plus coûteuse. Tout repose désormais sur le discours de politique générale de Sébastien Lecornu, dernier espoir d’éviter une crise de régime doublée d’une tempête financière.

avec Jean-Marc Sylvestre
author imageJean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Voir la bio »

