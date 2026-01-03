Venezuela : Trump affirme que Nicolás Maduro a été « capturé et exfiltré »
3 janvier 2026
Venezuela : Trump affirme que Nicolás Maduro a été « capturé et exfiltré »
Après de violentes explosions à Caracas, Donald Trump affirme que Nicolás Maduro a été capturé puis exfiltré. Venezuela dénonce une « agression militaire grave » des États-Unis, faisant craindre une escalade majeure.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
