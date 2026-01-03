POLITIQUE
La signalisation d'un centre de données d'IA lors du MWC (Mobile World Congress), le plus grand salon mondial de la téléphonie mobile, à Barcelone, le 3 mars 2025. (Image d'illustration)

AUTOMUTILATION ?

3 janvier 2026

Comment la RGPD est devenue une arme de destruction massive contre la tech européenne

Une étude relance le débat sur le RGPD, accusé de freiner l’investissement et l’émergence de champions tech européens. Entre protection des données et compétitivité, l’Europe se retrouve face à ses propres contradictions.

Julien Pillot et David Fayon

16 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

David Fayon

David Fayon, directeur de projets dans un grand groupe, mentor pour des start-up et des futures licornes en fécondation, membre de plusieurs think tank et associations pour le développement du numérique en France comme La Fabrique du Futur est président de Numérikissimo (www.numerikissimo.fr), l'annuaire des Top acteurs du numérique.

Il est l'auteur de Made in Silicon Valley – Du numérique en Amérique (Pearson, 2017) et co-auteur de Web 2.0 15 ans déjà et après ? (Kawa, 2020). Il a publié avec Michaël Tartar La Transformation digitale pour tous ! (Pearson, 2022) et Pro en réseaux sociaux avec Christine Balagué (Vuibert, 2022). Il vient de Publier Informez-vous ! (L’éditeur à part, 2025).