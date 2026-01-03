POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Warren Buffett, président-directeur général de Berkshire Hathaway, s'exprime lors du sommet Fortune sur les « Femmes les plus influentes » à l'hôtel Mandarin, le 13 octobre 2015 à Washington. (Image d'illustration)

©

Warren Buffett, président-directeur général de Berkshire Hathaway, s'exprime lors du sommet Fortune sur les « Femmes les plus influentes » à l'hôtel Mandarin, le 13 octobre 2015 à Washington. (Image d'illustration)

ATLANTICO-BUSINESS

3 janvier 2026

Les leçons (et les surprises) du testament de Warren Buffett

Warren Buffett tire sa révérence à 95 ans, après soixante années à la tête de Berkshire Hathaway et une trajectoire financière sans équivalent. Fortune colossale, succession verrouillée, méthode inchangée : en quittant la scène, le légendaire investisseur laisse surtout le portrait d’un capitalisme patient, rationnel et profondément anti-dynastique.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Warren Buffett , économie , Silicon Valley , marchés , États-Unis , Wall Street

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.