Cette photographie montre des microphones de médias, notamment RFI, BFMTV, franceinfo, AFP, CDanslAir, LCP, TF1, France Culture, installés pour les déclarations à la presse à l'Assemblée nationale à la suite du second tour des élections législatives, le 10 juillet 2024.

© BERTRAND GUAY / AFP

LABELLISATION

2 décembre 2025

Labelliser l’information ? 5 exemples concrets de vérités officielles devenues fausses avec le temps…

Alors qu’Emmanuel Macron souhaite instaurer un « label des médias », une série d’exemples récents montre à quel point la parole publique elle-même peine souvent à être exacte, complète ou cohérente. Des écarts entre données internes et annonces gouvernementales aux revirements sanitaires, agricoles, économiques ou européens, plusieurs "vérités officielles" se sont révélées avec le temps soit erronées, soit politiquement construites.

Christophe Daunique, Don Diego De La Vega, Samuel Furfari et Laurent Lesage

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

Laurent Lesage

Laurent Lesage est journaliste et réalisateur de télévision. Il produit et présente, avec François de Rugy, « Et si l'économie sauvait l'écologie ? » sur Youtube.

