LABELLISATION

2 décembre 2025

Labelliser l’information ? 5 exemples concrets de vérités officielles devenues fausses avec le temps…

Alors qu’Emmanuel Macron souhaite instaurer un « label des médias », une série d’exemples récents montre à quel point la parole publique elle-même peine souvent à être exacte, complète ou cohérente. Des écarts entre données internes et annonces gouvernementales aux revirements sanitaires, agricoles, économiques ou européens, plusieurs "vérités officielles" se sont révélées avec le temps soit erronées, soit politiquement construites.