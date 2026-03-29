SANTE MENTALE

29 mars 2026

La résilience émotionnelle, cet enjeu essentiel de l’éducation au changement climatique

Alors que les effets du changement climatique pèsent de plus en plus sur la santé mentale des jeunes, les programmes éducatifs restent souvent centrés sur les connaissances scientifiques plutôt que sur le bien-être émotionnel. Une étude menée en Angleterre montre que renforcer les compétences socio-émotionnelles et offrir aux élèves des moyens concrets d’agir peut transformer la peur et l’impuissance en engagement et en action positive.