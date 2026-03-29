SANTE MENTALE
29 mars 2026
La résilience émotionnelle, cet enjeu essentiel de l’éducation au changement climatique
Alors que les effets du changement climatique pèsent de plus en plus sur la santé mentale des jeunes, les programmes éducatifs restent souvent centrés sur les connaissances scientifiques plutôt que sur le bien-être émotionnel. Une étude menée en Angleterre montre que renforcer les compétences socio-émotionnelles et offrir aux élèves des moyens concrets d’agir peut transformer la peur et l’impuissance en engagement et en action positive.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jessica Newberry Le Vay est chercheuse principale en changement climatique et santé à l'Université d'Oxford.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jessica Newberry Le Vay est chercheuse principale en changement climatique et santé à l'Université d'Oxford.