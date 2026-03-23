EXTREMES FRAGILISES
23 mars 2026
La guerre LFI / RN du 2e tour de la présidentielle 2027 n’aura (vraisemblablement) pas lieu
À rebours du scénario annoncé d’un duel explosif entre La France insoumise et le Rassemblement national en 2027, les municipales rebattent les cartes : fragmentation politique, divisions à gauche et limites persistantes du RN dessinent un second tour bien plus ouvert — et surtout bien moins prévisible que prévu.
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MOTS-CLESPolitique , Présidentielles 2027 , LFI , RN , Duel , extrêmes , plafond de verre , fragmentation , alliances
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean Petaux est politologue, docteur habilité à diriger des recherches en science politique, chercheur associé au think tank SPIRALES INSTITUT
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Jean Petaux est politologue, docteur habilité à diriger des recherches en science politique, chercheur associé au think tank SPIRALES INSTITUT