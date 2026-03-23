EXTREMES FRAGILISES

23 mars 2026

La guerre LFI / RN du 2e tour de la présidentielle 2027 n’aura (vraisemblablement) pas lieu

À rebours du scénario annoncé d’un duel explosif entre La France insoumise et le Rassemblement national en 2027, les municipales rebattent les cartes : fragmentation politique, divisions à gauche et limites persistantes du RN dessinent un second tour bien plus ouvert — et surtout bien moins prévisible que prévu.