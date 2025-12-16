POLITIQUE
FATIGUE GENERATIONNELLE

16 décembre 2025

La génération Z connaît plus de burn-out professionnel que n’importe quelle autre classe d’âge et voilà pourquoi

De nouvelles études internationales montrent que la génération Z connaît des niveaux d’épuisement professionnel sans précédent. Cet article analyse les causes structurelles et économiques de ce phénomène, tout en explorant les transformations du travail qui fragilisent particulièrement les jeunes actifs, ainsi que les pistes individuelles et collectives pour y répondre.

