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Des députés et des ministres ont observé une minute de silence en hommage à un soldat français décédé au Liban, au début d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, à Paris, le 16 juin 2026.
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SALAIRES XXL

5 juillet 2026

La France n’a plus d’incroyable talent (politique) : et si la solution à nos maux était de payer nos ministres aussi cher qu’à Singapour ?

Faut-il mieux payer les ministres comme à Singapour pour attirer les meilleurs talents ? La crise de la politique française tient autant à la perte d'attractivité des fonctions publiques qu'au manque de culture scientifique des élites, dans un monde où l'intelligence artificielle devient un enjeu stratégique. La France souffre d'un système devenu incapable d'attirer les talents les plus qualifiés.

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MOTS-CLES

salaires , rémunérations , Budget , finances publiques , hommes politiques , Singapour , France , efficacité , réformes , Manon Aubry , LFI , gauche , droite , députés , ministres , assemblée nationale

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurent Alexandre

Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie. 

Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre

 

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