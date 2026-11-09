PRODUCTIVITE EN BERNE

La France a créé des emplois… mais pas autant de richesse : le vrai bilan caché de la politique de l’emploi depuis 2018

Depuis 2018, la France a fortement augmenté son taux d’emploi, notamment grâce à l’apprentissage, sans que la richesse produite suive au même rythme. Pour Gilbert Cette, professeur d’économie à NEOMA Business School, cette politique n’a pas créé le décrochage de productivité mesuré par l’Insee : elle a révélé une faiblesse structurelle que la France ne voulait pas voir.