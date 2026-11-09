PRODUCTIVITE EN BERNE
9 novembre 2026
La France a créé des emplois… mais pas autant de richesse : le vrai bilan caché de la politique de l’emploi depuis 2018
Depuis 2018, la France a fortement augmenté son taux d’emploi, notamment grâce à l’apprentissage, sans que la richesse produite suive au même rythme. Pour Gilbert Cette, professeur d’économie à NEOMA Business School, cette politique n’a pas créé le décrochage de productivité mesuré par l’Insee : elle a révélé une faiblesse structurelle que la France ne voulait pas voir.
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MOTS-CLESproductivité France , décrochage de la productivité , politique de l’emploi , apprentissage , taux d'emploi , Gilbert Cette , Insee , Conseil national de productivité , Intelligence Artificielle , pouvoir d'achat , salaires , dette publique , Economie , Emploi , productivité
THEMATIQUESEconomie
Gilbert Cette est professeur d’économie à NEOMA Business School, co-auteur notamment avec Jacques Barthélémy de Travail et changement technologique - De la civilisation de l’usine à celle du numérique (Editions Odile Jacob, 2021). Son dernier livre s'intitule Travailleur (mais) pauvre (Ed. DeBoeck, à paraître en février 2024).
Gilbert Cette est professeur d’économie à NEOMA Business School, co-auteur notamment avec Jacques Barthélémy de Travail et changement technologique - De la civilisation de l’usine à celle du numérique (Editions Odile Jacob, 2021). Son dernier livre s'intitule Travailleur (mais) pauvre (Ed. DeBoeck, à paraître en février 2024).