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Le président chinois Xi Jinping et le président indonésien Prabowo Subianto assistent à une cérémonie de bienvenue au Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin le 9 novembre 2024.
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RECOMPOSITIONS INTERNATIONALES

21 juin 2026

La fracture de l’ASEAN : Jakarta face au dilemme des BRICS et l'impact de ce choix sur l'unité régionale

L’adhésion de l’Indonésie aux BRICS relance les interrogations sur la cohésion de l’ASEAN. Entre diversification stratégique et fidélité régionale, Jakarta tente de concilier des équilibres de plus en plus complexes.

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MOTS-CLES

Asie , Pacifique , Indonésie , Chine , Xi Jinping , Prabowo Subianto , BRICS , dollar , dédollarisation , Vietnam , Thaïlande , commerce , commerce international , diplomatie , industrie , géopolitique , ASEAN , jakarta

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Sophie Boisseau du Rocher

Sophie Boisseau du Rocher est docteur en sciences politiques, chercheure associée au Centre asie IFRI. Elle travaille sur les questions politiques et géostratégiques en Asie du Sud-Est.

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