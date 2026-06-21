RECOMPOSITIONS INTERNATIONALES

21 juin 2026

La fracture de l’ASEAN : Jakarta face au dilemme des BRICS et l'impact de ce choix sur l'unité régionale

L’adhésion de l’Indonésie aux BRICS relance les interrogations sur la cohésion de l’ASEAN. Entre diversification stratégique et fidélité régionale, Jakarta tente de concilier des équilibres de plus en plus complexes.