RECOMPOSITIONS INTERNATIONALES
21 juin 2026
La fracture de l’ASEAN : Jakarta face au dilemme des BRICS et l'impact de ce choix sur l'unité régionale
L’adhésion de l’Indonésie aux BRICS relance les interrogations sur la cohésion de l’ASEAN. Entre diversification stratégique et fidélité régionale, Jakarta tente de concilier des équilibres de plus en plus complexes.
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A PROPOS DES AUTEURS
Sophie Boisseau du Rocher est docteur en sciences politiques, chercheure associée au Centre asie IFRI. Elle travaille sur les questions politiques et géostratégiques en Asie du Sud-Est.
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A PROPOS DES AUTEURS
Sophie Boisseau du Rocher est docteur en sciences politiques, chercheure associée au Centre asie IFRI. Elle travaille sur les questions politiques et géostratégiques en Asie du Sud-Est.