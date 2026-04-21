DIS-MOI QUI TU ES ET JE TE DIRAI QUAND TU VA DEMISSIONNER
21 avril 2026
La curieuse “science de la démission”
410 000 démissions de CDI en un seul trimestre en France : derrière ce chiffre se cache une réalité méconnue : la "science de la démission". Selon cette approche, ce n'est pas l'insatisfaction chronique qui pousse à partir — c'est le choc. Un incident, une humiliation, une promesse trahie : il suffit parfois d'un moment pour que tout bascule et qu'un salarié décide de tout quitter.
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THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Caroline Diard est professeure associée au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.
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Caroline Diard est professeure associée au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.