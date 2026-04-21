DIS-MOI QUI TU ES ET JE TE DIRAI QUAND TU VA DEMISSIONNER

21 avril 2026

La curieuse “science de la démission”

410 000 démissions de CDI en un seul trimestre en France : derrière ce chiffre se cache une réalité méconnue : la "science de la démission". Selon cette approche, ce n'est pas l'insatisfaction chronique qui pousse à partir — c'est le choc. Un incident, une humiliation, une promesse trahie : il suffit parfois d'un moment pour que tout bascule et qu'un salarié décide de tout quitter.