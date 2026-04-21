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Un homme stressé sur son lieu de travail. (Image d'illustration)
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DIS-MOI QUI TU ES ET JE TE DIRAI QUAND TU VA DEMISSIONNER

21 avril 2026

La curieuse “science de la démission”

410 000 démissions de CDI en un seul trimestre en France : derrière ce chiffre se cache une réalité méconnue : la "science de la démission". Selon cette approche, ce n'est pas l'insatisfaction chronique qui pousse à partir — c'est le choc. Un incident, une humiliation, une promesse trahie : il suffit parfois d'un moment pour que tout bascule et qu'un salarié décide de tout quitter.

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MOTS-CLES

démission , travail , mal-être , choc , entreprise , période d'essai , CDI , chômage

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Caroline Diard
Professeure

Caroline Diard est professeure associée au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.